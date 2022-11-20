Характеристики товара
Описание
Дизайнерское направление обеденного стола стиль модерн.
Материал подстолья акриловый камень, покрытие эмаль тонировка (эмаль цвет золото глянцевый)
Материал столешницы MDF шпонированный (американский орех)
Столы такой формы универсальны, поэтому их приобретают на кухню, в гостиную и в столовую. Возможность выбора абсолютно любого цвета и широкая линейка размерного ряда позволяют подобрать нужный вариант в ваше помещение
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина420 мм
- Длина420 мм
- Материал столешницыМДФ
- Материал подстольяакрил