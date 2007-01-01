Характеристики товара
Описание
Многофункциональный стол на колесах «Isola» — настоящее спасение для работающих удаленно из дома. С ним организовать рабочее место можно прямо из кровати или возле дивана. Достаточно всего лишь отрегулировать стол по высоте и поставить его в нужном месте. Легкий и компактный стол не займет много места в доме, но возьмет на себя функции обеденного или детского столика, прикроватной тумбочки и даже полноценного рабочего стола с ноутбуком.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина400 мм
- Высота900 мм
- Вес6.2 кг
- Максимальная нагрузка45 кг
- Материал столешницыМДФ
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет