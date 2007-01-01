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Стол Isola, белый

Артикул: CH-078-524
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Многофункциональный стол на колесах «Isola» — настоящее спасение для работающих удаленно из дома. С ним организовать рабочее место можно прямо из кровати или возле дивана. Достаточно всего лишь отрегулировать стол по высоте и поставить его в нужном месте. Легкий и компактный стол не займет много места в доме, но возьмет на себя функции обеденного или детского столика, прикроватной тумбочки и даже полноценного рабочего стола с ноутбуком.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота900 мм
  • Вес6.2 кг
  • Максимальная нагрузка45 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол Isola, белый
Стол Isola, белый
1 990
В корзине

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