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Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань - фото 1Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань - фото 2

Стол Лидер 1, 1300*800 белый, каркас - шампань

Артикул: CH-066-164
11 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3290
1200 600 750 16 19.5 3490
1200 800 750 16 23.3 3790
1500 800 750 16 27.2 4090
1500 900 750 16 29.6 4290
900 600 760 26 22.0 4390
1200 600 760 26 26.7 4790
1200 800 760 26 33.0 5490
1500 800 760 26 39.2 5890
1500 900 760 26 43.1 6090
900 600 766 32 25.3 4590
1200 600 766 32 31.0 5090
1200 800 766 32 38.7 5890
1500 900 766 32 51,2 6690





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