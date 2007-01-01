Характеристики товара
Описание
Ключевой особенностью этого стола является керамическая поверхность диаметром 90 см и долговечным, стабильным основанием. Дополняет комплект вставка на 30 см, расширяющая площадь стола.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стол сконструирован так, чтобы идеально подходить семье из трех-четырех человек. Керамическая столешница устойчива к воздействию различных домашних неприятностей. Благодаря керамической вставке есть возможность увеличивать размер стола при необходимости.
Столешница премиум-класса
Керамическая продукция толщиной 5,6 мм отличается высокой стойкостью к царапинам, способна выдержать экстремально высокие температуры, обладает водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к воздействию бытовой химии, а также сохраняет свой первоначальный цвет на протяжении всего срока эксплуатации.
Высокая надежность материалов
Центральное основание спроектировано так, чтобы не создавать помех при посадке. Столешница надежно закреплена и обеспечивает стабильность конструкции.
Цвет черный/керамика мрамор белый Гарантия 24 месяца.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000/1300 мм
- Глубина900 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Механизмбабочка
- Вставка300 мм
- Цветбелый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет