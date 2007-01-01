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Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - фото 1Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - фото 2Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - фото 3Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор - видео 4
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Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 3, D1200, орех, белый производства ChiedoCover
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Стол Лидер 3, D1200, орех, белый

Артикул: CH-068-532
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная, ПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 5090
1500 750 16 36.0 5790
1800 750 16 47.0 6790
1200 760 26 45.4 8090
1500 760 26 66.5 9390
1800 760 26 92.2 10190


Отзывы

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Варианты каркаса

Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 3, D1200, орех, белый - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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от 5 090
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