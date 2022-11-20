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Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо - фото 1Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо - фото 2Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо - фото 3

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

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Характеристики товара

Описание

Обеденный стол. Ножки выполнены из массива гевеи, столешница - мдф.
Размер столешницы 120 на 75 см позволяет комфортно расположиться за ним семьей или собрать друзей.

Классический дизайн стола легко сочетается с разными стульями и позволяет создать поистине уникальный интерьер. Обеденный стол GUDI деревянный, цвет эспрессо

1 коробка/1 шт
Габариты: 1215*765*55
Вес брутто: 18
Объем: 0,051

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина750 мм
  • Вес16 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал столешницыМДФ
  • Материал подстольядерево
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1215 мм
  • Высота упаковки765 мм
  • Глубина упаковки55 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки18 кг

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