Характеристики товара
Описание
Стол Фуд-корт – стильное и практичное решение для общественных пространств
Современный овальный стол с эргономичным дизайном идеально подходит для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Сочетание мраморной белой столешницы и фактурного белого основания создает гармоничный образ.
Преимущества:
- Гигиеничность – гладкая поверхность столешницы легко очищается
- Устойчивость – массивное основание с рифленой текстурой обеспечивает надежность
- Эргономика – скругленные края повышают безопасность в местах с высокой проходимостью
- Универсальность – нейтральный дизайн впишется в любой современный интерьер
Этот стол – идеальное сочетание функциональности и стиля для мест общественного питания. Его прочная конструкция выдержит интенсивную эксплуатацию, а лаконичный дизайн создаст приятную атмосферу для посетителей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр1000 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- Диаметр подстолья450 мм
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет