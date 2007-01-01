Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166
39 оценок
11 59061
29 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166 - фото 1Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166 - фото 2Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166 - фото 3Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166 - фото 4Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166 - фото 5
3D-модель
Примерить в интерьере
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166 производства ChiedoCover
Распродажа

Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166

Артикул: CH-032-028
39 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Фуд-корт
Фотография товара Стол Фуд-корт от компании ChiedoCover.
Следующий Стол фуд-корт d1000, белый матовый
Фотография товара Стол фуд-корт d1000, белый матовый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Фуд-корт – стильное и практичное решение для общественных пространств

Современный овальный стол с эргономичным дизайном идеально подходит для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Сочетание мраморной белой столешницы и фактурного белого основания создает гармоничный образ.

Преимущества:

  • Гигиеничность – гладкая поверхность столешницы легко очищается
  • Устойчивость – массивное основание с рифленой текстурой обеспечивает надежность
  • Эргономика – скругленные края повышают безопасность в местах с высокой проходимостью
  • Универсальность – нейтральный дизайн впишется в любой современный интерьер

Этот стол – идеальное сочетание функциональности и стиля для мест общественного питания. Его прочная конструкция выдержит интенсивную эксплуатацию, а лаконичный дизайн создаст приятную атмосферу для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Диаметр подстолья450 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Миллер 140 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690

Стол Миллер 140

44
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Настоящее фото товара Стол журнальный №3, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стол журнальный №3

41
Фотография товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190

Стол Конунг раздвижной, лдсп Камень Пьетра Гриджиа

50
Фотография товара Кофейный столик Финика M Дуб мадейра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик Финика M Дуб мадейра, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Кофейный столик Финика M Дуб мадейра

50
Фотография товара Приставной столик Финика M Торос черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Финика M Торос черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Приставной столик Финика M Торос черный

35
Фотография товара Кофейный столик круглый Финика M Торос черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кофейный столик круглый Финика M Торос черный , произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Кофейный столик круглый Финика M Торос черный

73
Фотография товара Стол Monzana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Monzana, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090

Стол Monzana

10
Фотография товара Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стол Полл раздвижной, столешница со стеклом, кремовый

5
Фотография товара Комплект обеденной мебели Flow 3, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект обеденной мебели Flow 3, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
131 290
Оптовая цена

Комплект обеденной мебели Flow 3, серо- бежевый

15

Другие товары из раздела столы лофт

Фотография товара Стол Лофт 20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт 20, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590

Стол Лофт 20

36
Фотография товара Стол фуд-корт d1200 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол фуд-корт d1200, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890

Стол фуд-корт d1200

34
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт, мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59061
29 190 ₽

Стол Фуд-корт, мрамор

39
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт Пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт Пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от11 59061
29 190 ₽

Стол Фуд-корт Пластик

49
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт овальный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 49025
34 990 ₽

Стол Фуд-корт овальный

32
Фотография товара Журнальный стол Фуд-корт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Фуд-корт, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Журнальный стол Фуд-корт

45
Фотография товара Стол лофт Флекс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Флекс, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390

Стол лофт Флекс

76
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт Нево, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Нево, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от39 99012
45 390 ₽

Стол Лофт Нево, ЛДСП

13
Распродажа
Фотография товара Стол Фуд-корт, 2000*1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, 2000*1000, произведённого компанией ChiedoCover
от37 7906
39 990 ₽

Стол Фуд-корт, 2000*1000

13
Хит
Фотография товара Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото, произведённого компанией ChiedoCover
от31 49012
35 590 ₽

Стол Фуд-корт, 1000*600*750 мм, подстолье золото

5

Товар в корзине

Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166
Стол Фуд-корт, мрамор Arpa TF-3166
от 11 590
29 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности