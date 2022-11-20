Стол Лофт 38

11 оценок

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Стол Лофт 38

4.4
21 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Высота подстолья 710мм
Толщина столешницы 40 мм
Цвет морилки -Красное дерево

Цена

d1000 - 21590 руб

d1200 - 23490 руб

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Материал подстольяметалл
  • Материал столешницысосна

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