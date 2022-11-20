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Высота подстолья 710мм Толщина столешницы 40 ммЦвет морилки -Красное дерево
Цена
d1000 - 21590 руб
d1200 - 23490 руб
Чехол 05
Чехол 02, спандекс красный
Чехол 01 из плотного спандекса
Чехол 46 на мягкий стул
Чехол 02, темно-синий
Чехол 46, красный
Чехол 48, бежевый
Стол Миллер 160
Подстолье чугунное Понтэ
Подстолье чугунное Понтэ ДВ