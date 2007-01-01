Характеристики товара
Описание
Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.
Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.
Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.
Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.
Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.
Доп. опция - регуляторы ножек по высоте
Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.
Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина1500 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1500 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасасталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Цвет подстольяБелый
- Цветвенге
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет