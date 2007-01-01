Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый
6 оценок
5 59010
6 190 ₽
Стол Лидер 3 - круглый стол производства ChiedoCover - видеообзор
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1
Реальное изображение товара 2
Реальное изображение товара 3
Реальное изображение товара 4
Реальное изображение товара 5
Реальное изображение товара 6
Реальное изображение товара 7
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый

Артикул: CH-068-514
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – идеальное решение для проведения мероприятий любого масштаба! Он отличается не только привлекательным внешним видом, но и исключительной прочностью, выдерживая интенсивное использование. Подходит для банкетов, свадеб, конференций, выставок, фуршетов, корпоративов.

Модель обладает удобным механизмом складывания и легким весом, что значительно упрощает хранение, а небольшой размер в сложенном виде снижает стоимость транспортировки.

Дизайн этой модели универсален и подойдет для любого помещения, благодаря круглой форме.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав диаметр столешницы, цвет подстолья и кромки, а также цвет самой столешницы, чтобы он идеально сочетался с вашим интерьером.

Компактность в сложенном виде и простота сборки экономят время и пространство.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина1500 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1500 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Диаметрмм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1200 750 16 26.0 5090
1500 750 16 36.0 5590
1800 750 16 47.0 6690
1200 760 26 45.4 7590
1500 760 26 66.5 8790
1800 760 26 92.2 9490


Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Орех Селект каминныйОрех Селект каминный
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 3, D1500 мм, венге, белый - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
