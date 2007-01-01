Характеристики товара
Описание
Круглый стол с уникальным механизмом поворотного центра стола, сделанный с керамикой которая защищает стол от любого внешнего воздействия, а опоры выполнены крестообразной формой, что к столу удобно сесть с любой стороны
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина1600 мм
- Высота760 мм
- Материал столешницыЛДСП, керамика
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет