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Настоящее фото товара Стол Ларни1600, черный/керамика белая, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Ларни1600, черный/керамика белая
5 оценок
106 590
Товар в корзине. Перейти
Стол Ларни1600, черный/керамика белая - фото 1Стол Ларни1600, черный/керамика белая - фото 2Стол Ларни1600, черный/керамика белая - фото 3Стол Ларни1600, черный/керамика белая - фото 4

Стол Ларни1600, черный/керамика белая

Артикул: CH-088-613
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглый стол с уникальным механизмом поворотного центра стола, сделанный с керамикой которая защищает стол от любого внешнего воздействия, а опоры выполнены крестообразной формой, что к столу удобно сесть с любой стороны

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота760 мм
  • Материал столешницыЛДСП, керамика
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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