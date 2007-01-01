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Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - фото 1Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - фото 2Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - фото 3

Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро

Артикул: CH-068-252
7 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, орех, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяСеребро
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3090
1200 600 750 16 19.5 3190
1200 800 750 16 23.3 3490
1500 800 750 16 27.2 3790
1500 900 750 16 29.6 3890
900 600 760 26 22.0 4790
1200 600 760 26 26.7 5290
1200 800 760 26 33.0 6090
1500 800 760 26 39.2 6490
1500 900 760 26 43.1 6690
900 600 766 32 25.3 4990
1200 600 766 32 31.0 5590
1200 800 766 32 38.7 6490
1500 900 766 32 51,2 7290






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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 1500*900, орех, серебро - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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