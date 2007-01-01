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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, 1200х800, черный
5 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - фото 1Стол Лидер 1, 1200х800, черный - фото 2Стол Лидер 1, 1200х800, черный - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, 1200х800, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, 1200х800, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 1, 1200х800, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 1, 1200х800, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 1, 1200х800, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 1, 1200х800, черный производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 1, 1200х800, черный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 1, 1200х800, черный

Артикул: CH-068-994
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, белый, черный от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, черный, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяБелый
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки48/66 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3390
1200 600 750 16 19.5 3490
1200 800 750 16 23.3 3790
1500 800 750 16 27.2 4090
1500 900 750 16 29.6 4190
900 600 760 26 22.0 5190
1200 600 760 26 26.7 5690
1200 800 760 26 33.0 6490
1500 800 760 26 39.2 6890
1500 900 760 26 43.1 7090
900 600 766 32 25.3 5390
1200 600 766 32 31.0 5990
1200 800 766 32 38.7 6890
1500 800 766 32 46.4 7990
1500 900 766 32 51.2 7690
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1200х800, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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