Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный
12 оценок
3 790
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный - фото 1Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный - фото 2Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный - фото 3

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный

Артикул: CH-079-971
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветбук
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 2990
1200 600 750 16 19.5 3090
1200 800 750 16 23.3 3390
1500 800 750 16 27.2 3690
1500 900 750 16 29.6 3790
900 600 760 26 22.0 4790
1200 600 760 26 26.7 5290
1200 800 760 26 33.0 6090
1500 800 760 26 39.2 6490
1500 900 760 26 43.1 6690
900 600 766 32 25.3 4990
1200 600 766 32 31.0 5590
1200 800 766 32 38.7 6490
1500 900 766 32 51,2 7290






