Характеристики товара
Описание
Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.
Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.
Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.
Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиТ-образная
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасасталь
- Модификации столаСкладной, Скругленные углы
- Цвет подстольяЧерный
- Цветбук
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет