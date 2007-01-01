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Столы для кейтеринга

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, венге, каркас - белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, венге, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, венге, каркас - белый

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 840

Стол Лидер 2,1800*800, белый

5
В наличии 24 шт.В пути 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 440

Стол Лидер 1, 1200*600, серый, черный, без отбойников

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
5 04018
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900 для кейтеринга

450
В наличии 21 шт.В пути 64 шт.
Фотография товара Стол Лидер 7, 1200x900 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 7, 1200x900 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стол Лидер 7, 1200x900 для кейтеринга

460
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 6, 800x800 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 800x800 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стол Лидер 6, 800x800 для кейтеринга

471
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5, 1800x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стол Лидер 5, 1800x800

471
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 19014
5 990 ₽

Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, серый

26
  • белый
  • серый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт складной 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 69027
7 690 ₽

Стол Кейт складной 150, белый

26
  • белый
  • серый
В наличии 573 шт.В пути 100 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 54013
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, венге, шампань

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стол Лидер 1, 1300х800, серый, черный, без отбойников

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
3 44015
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600 для кейтеринга

461
  • венге
  • белый
  • серый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 5902
3 640 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, орех, черный

6
В наличии 18 шт.В пути 40 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
4 6408
5 040 ₽

Стол Лидер 2 для кейтеринга

500
Фотография товара Стол складной Тейкли 120, белый для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, белый для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол складной Тейкли 120, белый для кейтеринга

149
Фотография товара Стол складной Натали для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стол складной Натали для кейтеринга

156
  • белый
  • серый
В наличии 282 шт.
Фотография товара Стол складной Виктория 150, белый для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, белый для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стол складной Виктория 150, белый для кейтеринга

114
В наличии 134 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, белый для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, белый для кейтеринга

500
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стол Лидер 5 для кейтеринга

478
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро

496
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900x600, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900x600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стол Лидер 1, 900x600, черный

472
Фотография товара Стол складной 1208НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стол складной 1208НМ

32
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, зелёный для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол складной Тейкли 120, зелёный для кейтеринга

151
Фотография товара Стол складной Натали для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стол складной Натали для кейтеринга

136
  • белый
  • серый
В наличии 166 шт.
Фотография товара Стол складной Виктория 120, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол складной Виктория 120, белый

30
В наличии 557 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3 d1500 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3 d1500 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
6 0903
6 240 ₽

Стол Лидер 3 d1500 для кейтеринга

474
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 54 шт.В пути 30 шт.
Пластиковые стулья
Фотография товара Стол складной Тейкли для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стол складной Тейкли для кейтеринга

197
В наличии 76 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стол Лидер 2,1800*800, белый, серый

10
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт складной 150, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной 150, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 69019
6 990 ₽

Стол Кейт складной 150, серый

26
  • белый
  • серый
В наличии 199 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 19014
5 990 ₽

Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый

26
  • белый
  • серый
В наличии 87 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан, произведённого компанией ChiedoCover
8 340

Стол Лидер 1, 1200*800, столешница HPL Дуб Вотан

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный

12
Фотография товара Комплект банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Комплект банкетный

9
Фотография товара Стол Селина 80х72 блэк / голд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Селина 80х72 блэк / голд, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стол Селина 80х72 блэк / голд

14
В наличии 4 шт.
Фотография товара Деревянный стол Турин 80 (160) х 80 орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стол Турин 80 (160) х 80 орех, произведённого компанией ChiedoCover
34 190

Деревянный стол Турин 80 (160) х 80 орех

10
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стол Барел 100 белый / золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 100 белый / золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 590

Стол Барел 100 белый / золото

10
  • Стол Барел 100 белый / белый
  • черный
  • белый, золотой
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол Барел 100 черный / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 100 черный / черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Стол Барел 100 черный / черный

7
  • Стол Барел 100 белый / белый
  • черный
  • белый, золотой
Фотография товара Стол Барел 100 белый / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 100 белый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
24 290

Стол Барел 100 белый / белый

14
  • Стол Барел 100 белый / белый
  • черный
  • белый, золотой
В наличии 7 шт.
Школьная мебель
Фотография товара Стол Барел 110 орех кантри / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 110 орех кантри / черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стол Барел 110 орех кантри / черный

15
  • белый, золотой
  • черный
Фотография товара Стол Барел 110 черный / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 110 черный / черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стол Барел 110 черный / черный

13
  • белый, золотой
  • черный
Фотография товара Стол Барел 110 белый / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 110 белый / белый, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Стол Барел 110 белый / белый

7
  • белый, золотой
  • черный
Фотография товара Стол Барел 110 белый / золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 110 белый / золото, произведённого компанией ChiedoCover
27 490

Стол Барел 110 белый / золото

6
  • белый, золотой
  • черный
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол круглый Д900, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый Д900, графит, произведённого компанией ChiedoCover
18 890

Стол круглый Д900, графит

15
  • темно-серый
  • коричневый, орех
Фотография товара Стол коричневый, круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол коричневый, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стол коричневый, круглый

8
  • темно-серый
  • коричневый, орех
Фотография товара Стол круглый, белый/молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый, белый/молочный, произведённого компанией ChiedoCover
12 790

Стол круглый, белый/молочный

10
  • бежевый, орех
  • серый, орех
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ, произведённого компанией ChiedoCover
6 6406
7 050 ₽

Стол Лидер 3, д1800, орех НСТ

6
  • коричневый
  • венге
  • белый
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800*16 мм, венге, кромка т-образная черная, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800*16 мм, венге, кромка т-образная черная, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол Лидер 3, Д1800*16 мм, венге, кромка т-образная черная, каркас серебро

9
  • коричневый
  • венге
  • белый
Фотография товара Складной стол Виктория 180, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Складной стол Виктория 180, бело-серый

9
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стол складной Натали, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Натали, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стол складной Натали, бело-серый

13
  • белый
  • серый
Фотография товара Стол складной Уитни, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стол складной Уитни, бело-серый

11
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый
  • светло-серый
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 19055
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас белый матовый

13
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 89060
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый

9
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900х600 для кейтеринга

497
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
3 44015
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600 для кейтеринга

490
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600 для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600 для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
3 59011
3 990 ₽

Стол Лидер 1, 900х600 для кейтеринга

471
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, Д80см, белый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, Д80см, белый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 69017
3 240 ₽

Стол Лидер 9, Д80см, белый, белый

496
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
В наличии 155 шт.В пути 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стол Мохито, для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Мохито, для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
8 69034
12 990 ₽

Барный стол Мохито, для кейтеринга

26
  • черный, серебряный
  • белый
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стол Мохито, для кейтеринга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Мохито, для кейтеринга, произведённого компанией ChiedoCover
8 69040
14 290 ₽

Барный стол Мохито, для кейтеринга

26
  • черный, серебряный
  • белый
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