Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Большие складные банкетные столы

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол Лидер 2, 1800х900, серый, черный

478
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, черный, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, черный, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 040

Стол Лидер 1, 1200х800, черный, белый, кромка ПВХ

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Лидер 3, Д1500, дуб сонома, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лидер 3, Д1500, дуб сонома, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 8907
6 290 ₽

Лидер 3, Д1500, дуб сонома, черный

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 94019
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный

454
В наличии 1 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Стол Лидер 7, 2250x700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 7, 2250x700, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стол Лидер 7, 2250x700

472
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 89020
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый

452
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 9901
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д 1800 мм, белый, каркас белый

5
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 48 шт.В пути 50 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, черный, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, черный, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
4 29011
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, черный, шампань

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, шампань, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, шампань, орех, произведённого компанией ChiedoCover
4 89022
6 190 ₽

Стол Лидер 2, 1800х900, шампань, орех

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, орех, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
4 29011
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, орех, шампань

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 11, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 11, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол Лидер 11, 1600x800

496
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
6 7405
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800, белый, орех

15
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, орех, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, орех, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
5 9904
6 190 ₽

Стол Лидер 2, 2400х800, орех, золотой

12
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500x900, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500x900, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стол Лидер 1, 1500x900, черный

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стол Лидер 10

494
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, орех, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, орех, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 89020
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800х900, орех, золотой

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

478
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900х600, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 900х600

473
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный

464
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

500
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800, складной, произведённого компанией ChiedoCover
4 4408
4 790 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800, складной

479
В наличии 8 шт.В пути 60 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 89013
4 440 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 66 шт.
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Хит
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
6 69016
7 900 ₽

Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм

468
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, белый, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 040

Стол Лидер 1, 1200х800, белый, черный, кромка ПВХ

466
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 11, 1500x750 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 11, 1500x750, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол Лидер 11, 1500x750

482
Школьная мебель
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10, 1500x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1500x500, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стол Лидер 10, 1500x500

465
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 10, 1800x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1800x500, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стол Лидер 10, 1800x500

475
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников

450
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*600 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600 белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 540

Стол Лидер 1, 1200*600 белый

456
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стол Лидер 5

499
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, бук, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
4 84013
5 540 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, бук, черный, кромка ПВХ

491
  • бежевый
  • венге
  • белый
  • коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, уличный из реек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стол Лидер 2, уличный из реек

452
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, орех, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, орех, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 6408
5 040 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, орех, золотой

500
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 1200*800, бук, каркас черный

12
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 19014
5 990 ₽

Стол Кейт 120 складной с регулировкой высоты, белый

26
  • белый
  • серый
В наличии 87 шт.
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800*16 мм, венге, кромка т-образная черная, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800*16 мм, венге, кромка т-образная черная, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стол Лидер 3, Д1800*16 мм, венге, кромка т-образная черная, каркас серебро

9
  • коричневый
  • венге
  • белый
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 19055
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1800 мм, белый, каркас белый матовый

13
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 2 шт.
Мебель из Польши. В наличии
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 89060
7 050 ₽

Стол Лидер 3, Д1600 мм, белый, каркас белый

9
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 5 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 5, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, венге, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стол Лидер 5, венге

478
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный

480
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый

471
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, складной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, складной, произведённого компанией ChiedoCover
4 7402
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, складной

458
В наличии 23 шт.В пути 40 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3 d1500, большой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3 d1500, большой, произведённого компанией ChiedoCover
6 0903
6 240 ₽

Стол Лидер 3 d1500, большой

474
  • коричневый
  • венге
  • белый
В наличии 54 шт.В пути 30 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный

472
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
13 130

Обеденная группа стол Лидер 3, 4 стула Хит 25мм

468
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 14, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стол Лидер 14

485
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 89020
6 090 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900*750, белый

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800*750, белый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800*750, белый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 840

Стол Лидер 1, 1200*800*750, белый, каркас белый

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800*750, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800*750, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 740

Стол Лидер 1, 1200х800*750, орех, черный

5
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
9 380

Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм

483
Фотография товара Стол Кейт 180 складной, чемодан, гранит, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной, чемодан, гранит, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол Кейт 180 складной, чемодан, гранит, пластиковый

7
  • коричневый
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1500x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1500x900

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стол Лидер 1 с подставкой для ног 1200x800

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 1500x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 1500x900

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 09013
4 690 ₽

Стол Лидер 1, кромка ПВХ, без отбойников 1200x800

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x800, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стол Лидер 1, 1200x800, черный

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, серый, белый

9
Все фильтры
Нашли 286 товаров Сбросить все