Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина700 мм
- Высота750 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, ясень
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стол BALDE MATT WHITE MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Стол Лидер 1,1200*600, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников
Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, белый
Стол Лидер 1, 800х1200, черный, бук, кромка ПВХ, без отбойников