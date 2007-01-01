Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол складной Уитни, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол складной Уитни, бело-серый
11 оценок
5 690
Товар в корзине. Перейти
Стол складной Уитни, бело-серый - фото 1Стол складной Уитни, бело-серый - фото 2Стол складной Уитни, бело-серый - фото 3Стол складной Уитни, бело-серый - фото 4

Стол складной Уитни, бело-серый

Артикул: CH-084-130
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр столешницы800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол складной Натали, бело-серый
Фотография товара Стол складной Натали, бело-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый
Фотография товара Стол Кейт 180 круглый складной пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота1100 мм
  • Диаметр столешницы800 мм
  • Вес10 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Цветсветло-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1430 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки70 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Складной стол Виктория 180, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стол Виктория 180, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Складной стол Виктория 180, белый

147
Фотография товара Стол Лидер 2, уличный из реек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Стол Лидер 2, уличный из реек

452
Распродажа
Фотография товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99011
10 090 ₽Оптовая цена

Стол Кейт 180 складной чемодан пластиковый

26
В наличии 200 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09011
4 590 ₽

Стол Лидер 1, 1500х800 мм, орех, каркас черный

14
В наличии 108 шт.
Фотография товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2700*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2700*900, белый

10
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300*800, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1300*800, орех, черный, кромка ПВХ, без отбойников

8
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1300х800, белый

10
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, золотой, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, золотой, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, золотой, бук

12
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Стол Лидер 2, 2000*900, венге, шампань

15
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79021
5 990 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, бук, золотой

9

Другие товары из раздела банкетные столы

Фотография товара Стол складной Виктория 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Стол складной Виктория 150, белый

114
В наличии 47 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79021
5 990 ₽

Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый

452
Хит
Фотография товара Стол складной Тейкли 180Л, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 180Л, белый

104
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Стол Лидер 1, 1500*900, белый каркас белый

10
Хит
Фотография товара Стол Лидер 3, д1200, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, д1200, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 040

Стол Лидер 3, д1200, белый

9
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стол Лидер 1, 1500*900, белый, кромка ПВХ

13
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x900*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79021
5 990 ₽Оптовая цена

Стол Лидер 2, 1800x900*750, белый

8
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090

Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, белый, шампань

9
Фотография товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600, белый, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600, белый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990

Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте 900x600, белый, серебро

9
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас белый, под мрамор, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас белый, под мрамор, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стол Лидер 1, 1200х600, каркас белый, под мрамор, кромка ПВХ, без отбойников

9
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стол складной Уитни, бело-серый
Стол складной Уитни, бело-серый
5 690
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности