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Стол Лидер 9, d700, венге, черный

Артикул: CH-052-847
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Диаметр700 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветчерный, венге
  • Страна изготовленияРоссия

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