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Стол Нейтен, крем/стекло крем глянец

Артикул: CH-057-033
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классическая форма стола и один из самых любимых вариантов у наших Покупателей. Этому есть масса объяснений: размер стола компактный и в то же время достаточно вместительный для ежедневного использования 4 человек; по каждой стороне достаточно места чтобы поставить 4 широких стула вокруг стола; механизм раздвижения со стеклянной вставкой позволяет комфортно посадить еще 2 гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000/1300 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1000/1300 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольядерево
  • Модификации столаРаздвижной
  • Цветбежевый
  • ФормаКруглая

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