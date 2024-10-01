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Стол круглый EAMES DST NEW, D80, белый - фото 1Стол круглый EAMES DST NEW, D80, белый - фото 2Стол круглый EAMES DST NEW, D80, белый - фото 3Стол круглый EAMES DST NEW, D80, белый - фото 4

Стол круглый EAMES DST NEW, D80, белый

Артикул: CH-066-552
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

На нижней части ножек предусмотрены регулировочные пятаки для беспроблемной установки стола на неровный пол.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота740 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес16 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цвет столешницыБелый
  • Цветбелый
  • Цвет ножекдерево
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая
  • Материал ножекмассив бука

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки18 кг

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