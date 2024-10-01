Характеристики товара
Описание
На нижней части ножек предусмотрены регулировочные пятаки для беспроблемной установки стола на неровный пол.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота740 мм
- Диаметр800 мм
- Вес16 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цвет столешницыБелый
- Цветбелый
- Цвет ножекдерево
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
- Материал ножекмассив бука
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки18 кг