Характеристики товара
Описание
Стол Пентагон выполнен в стиле лофт. Выраженная фактура дерева сосна на столешнице в сочетании с чёрным профилем опор создаёт брутальный образ. Опоры – металлическая сварная конструкция, пластиковые подпятники защищают напольное покрытие.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницымассив сосны 40 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет