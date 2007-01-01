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Настоящее фото товара Стол Пентагон, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Пентагон
164 оценки
31 890
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Стол Пентагон

Артикул: CH-031-913
164 оценки
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Пентагон выполнен в стиле лофт. Выраженная фактура дерева сосна на столешнице в сочетании с чёрным профилем опор создаёт брутальный образ. Опоры – металлическая сварная конструкция, пластиковые подпятники защищают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницымассив сосны 40 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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