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Стол Пентагон

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Стол обеденный Рошель, палисандр

Характеристики товара

Описание

Cтолешница массив сосны 40мм

Морилка Венге

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1800 мм
  • Цветчерный

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