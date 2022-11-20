Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина700 мм
- Глубина1100/1550/2000 мм
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Новогодний чехол на стул 02
Подстолье Анама
Подсветка Gleam черный
Подсветка Gleam белый
Подсветка Raphael бронза
Подсветка Raphael золото
Кресло офисное TopChairs Style, оранжевое
Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло