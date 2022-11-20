Характеристики товара
Описание
Раздвижной обеденный стол универсален для кухни или гостиной любой площади.
Стол с оригинальной столешницей под мрамор и синхронным механизмом раздвижения.
Оригинальная столешница с покрытием из прочного HPL-пластика.
Вставка позволяет увеличить ширину стола на 30 см.
Удобный синхронный механизм раздвижения столешницы.
Прочное основание стола: Царга из профильной трубы 40*20 мм. Опоры из круглой трубы Ø25 мм с утончением с полимерным покрытием.
Красивая форма и интересный дизайн делает стол подходящим под различные интерьеры.
Стол поставляется в разобранном виде (2 места).
Стол очень просто собрать.
Инструкция в комплекте. Равномерно распределенная нагрузка на стол не должна превышать 25 кг.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина1050 мм
- Длина1350 мм
- Вес25,30 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия