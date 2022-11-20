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Стол Стоктон

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Стол Fusion раздвижной, дуб Навара
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Стол Fusion раздвижной, дуб Навара

Характеристики товара

Описание

Раздвижной обеденный стол универсален для кухни или гостиной любой площади.
Стол с оригинальной столешницей под мрамор и синхронным механизмом раздвижения.
Оригинальная столешница с покрытием из прочного HPL-пластика.
Вставка позволяет увеличить ширину стола на 30 см.
Удобный синхронный механизм раздвижения столешницы.
Прочное основание стола: Царга из профильной трубы 40*20 мм. Опоры из круглой трубы Ø25 мм с утончением с полимерным покрытием.
Красивая форма и интересный дизайн делает стол подходящим под различные интерьеры.
Стол поставляется в разобранном виде (2 места).
Стол очень просто собрать.

Инструкция в комплекте. Равномерно распределенная нагрузка на стол не должна превышать 25 кг.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина1050 мм
  • Длина1350 мм
  • Вес25,30 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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