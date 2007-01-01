Характеристики товара
Описание
Стол обеденный раскладной Галац привлекает внимание эффектной столешницей из закалённого стекла с мраморным рисунком. Такой дизайн имитирует натуральный камень и придаёт столу дорогой, изысканный вид, делая его ярким акцентом в интерьере. Прочное металлическое основание в чёрном цвете выполнено в виде геометричной опоры с расходящимися под углом ножками. Эта форма обеспечивает отличную устойчивость и современный характер, визуально облегчая конструкцию и подчёркивая контраст с насыщенным рисунком столешницы. Размер столешницы 120×80 см делает стол Галац удобным выбором для кухни или столовой. В сложенном виде 120 см, в разложенном - 180 см. Он идеально впишется в современные, минималистичные или лофт-пространства, добавляя интерьеру выразительности и подчёркивая утончённый вкус хозяев.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина800 мм
- Высота770 мм
- Вес66 кг
- Допустимая нагрузка40
Параметры упаковки
- Вес упаковки68 кг
- Габариты упаковки для логистики1330
- Изделия стопируютсяНет