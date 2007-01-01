Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое
5 оценок
34 000
Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое - фото 1Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое - фото 2Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое - фото 3Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое - фото 4Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое - фото 5Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое - фото 6

Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое

Артикул: CH-080-606
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Вес66 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол обеденный раскладной Галац привлекает внимание эффектной столешницей из закалённого стекла с мраморным рисунком. Такой дизайн имитирует натуральный камень и придаёт столу дорогой, изысканный вид, делая его ярким акцентом в интерьере. Прочное металлическое основание в чёрном цвете выполнено в виде геометричной опоры с расходящимися под углом ножками. Эта форма обеспечивает отличную устойчивость и современный характер, визуально облегчая конструкцию и подчёркивая контраст с насыщенным рисунком столешницы. Размер столешницы 120×80 см делает стол Галац удобным выбором для кухни или столовой. В сложенном виде 120 см, в разложенном - 180 см. Он идеально впишется в современные, минималистичные или лофт-пространства, добавляя интерьеру выразительности и подчёркивая утончённый вкус хозяев.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота770 мм
  • Вес66 кг
  • Допустимая нагрузка40

Параметры упаковки

  • Вес упаковки68 кг
  • Габариты упаковки для логистики1330
  • Изделия стопируютсяНет
Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое
Стол Галац 120*80 см столешница стекло белое
34 000
