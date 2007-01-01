Характеристики товара
Описание
Стол оснащен полкой благодаря которой вы получаете много места для всех необходимых аксессуаров, канцтоваров. Имеет отверстие для кабелей с заглушкой в цвет столешницы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина550 мм
- Высота750 мм
- Вес18 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал столешницыметалл
- Размер упаковки127/65/15 см
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет