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Настоящее фото товара Стол письменный Джаспер, серый, металл, произведённого компанией ChiedoCover
Стол письменный Джаспер, серый, металл
34 оценки
19 390
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Стол письменный Джаспер, серый, металл - фото 1Стол письменный Джаспер, серый, металл - фото 2

Стол письменный Джаспер, серый, металл

Артикул: CH-031-043
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота750 мм
  • Вес18 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол оснащен полкой благодаря которой вы получаете много места для всех необходимых аксессуаров, канцтоваров. Имеет отверстие для кабелей с заглушкой в цвет столешницы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота750 мм
  • Вес18 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал столешницыметалл
  • Размер упаковки127/65/15 см
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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