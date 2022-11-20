Товар в корзине. Перейти
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария - фото 1

Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Следующий Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный

Характеристики товара

Описание

Экономичная мебель для персонала создаст в любом офисе необходимые рабочие зоны на минимальном пространстве. Сложная геометрия некоторых столов не мешает объединять элементы этой мебели друг с другом, создавая стильные места для сотрудников на малых площадях.

В данную комплектацию входит:

Стол с тумбой (140/60/76) см - 2 шт

Экран (140/25-45) см - 1 шт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Вес131 кг
  • Цветкоричневый, бронза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1410 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Вес упаковки131 кг

Похожие товары

Письменный стол Уно орехНастоящее фото товара Письменный стол Уно орех, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
6

Письменный стол Уно орех

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Настоящее фото товара Письменный стол Уно венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
9

Письменный стол Уно венге

Настоящее фото товара Письменный стол Уно белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
5

Письменный стол Уно белый

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
9

Стол Лофт-7

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена
7

Стул пластиковый Mork на полозьях

Настоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
9

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Офисное кресло кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
10

Офисное кресло кожзам серый

Стул для посетителей хром, черная кожаНастоящее фото товара Стул для посетителей хром, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
6

Стул для посетителей хром, черная кожа

В наличии 54 шт.
Стул Kelly, светло-серый/ хромНастоящее фото товара Стул Kelly, светло-серый/ хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 850
Оптовая цена
13

Стул Kelly, светло-серый/ хром

В наличии 200 шт.
Стул Агно, экокожа сераяНастоящее фото товара Стул Агно, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
8

Стул Агно, экокожа серая

В наличии 30 шт.
Стул Ажен, серыйНастоящее фото товара Стул Ажен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
8

Стул Ажен, серый

Другие товары из разделаофисные столы с перегородкой
Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
5

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
10

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, орех итальянский, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
7

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, орех итальянский

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
5

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, вишня

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена
6

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, молочный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
11

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, молочный дуб

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария, произведённого компанией ChiedoCover
от45 490
Оптовая цена
7

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, бук бавария

Настоящее фото товара Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена
7

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, дуб крафт

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от46 390
Оптовая цена
7

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, венге

Настоящее фото товара Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена
5

Стол угловой Силиври с тумбой и экраном, белый