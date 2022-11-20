Характеристики товара
Описание
Экономичная мебель для персонала создаст в любом офисе необходимые рабочие зоны на минимальном пространстве. Сложная геометрия некоторых столов не мешает объединять элементы этой мебели друг с другом, создавая стильные места для сотрудников на малых площадях.
В данную комплектацию входит:
Стол с тумбой (140/60/76) см - 2 шт
Экран (140/25-45) см - 1 шт
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина1200 мм
- Вес131 кг
- Цветкоричневый, бронза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1410 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.41 м3
- Вес упаковки131 кг