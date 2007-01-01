Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Tasso — скульптурный акцент в вашем интерьере. Tasso — это не просто журнальный столик, а выразительный элемент современного интерьера. Его круглая столешница и оригинальная геометрия подстолья создают образ, который одинаково гармонично смотрится и в минималистичных пространствах, и в более эклектичных обстановках. Матовый черный цвет добавляет строгости и элегантности, превращая столик в стильный арт-объект. Столешница и основание изготовлены из прочной стали — материала, который отличается высокой износостойкостью и надежностью. Сталь выдерживает до 30 кг нагрузки и при этом сохраняет изящный внешний вид. Покрытие стола выполнено качественной краской, устойчивой к царапинам и легко очищающейся от загрязнений. Несмотря на компактные размеры (высота 51 см, диаметр 38 см), Tasso предлагает дополнительную полку для хранения книг, журналов или декора. Толщина столешницы 1,8 см обеспечивает визуальный баланс между легкостью и прочностью конструкции. Столик не раскладной, что делает его особенно устойчивым и надежным. Tasso станет эффектным дополнением в гостиной, спальне, на террасе или в лаунж-зоне. Он одинаково хорошо сочетается с мягкой мебелью, креслами и диванами, добавляя интерьеру актуальности и законченности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина380 мм
- Высота510 мм
- Вес6.9 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницысталь
- Материал подстольясталь
- Цветбордовый
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки390 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Вес упаковки8.30 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики480
- Изделия стопируютсяНет