Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина800 мм
- Длина1400 мм
- МатериалЛДСП 16 мм
- Цветбронза
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Чехол 42, бежевый
Светильник настенный 01546
Стол Сидней 1300, раздвижной, прямоугольный, венге/ бежевый
Стул Modern Patchwork
Стул Chilli серый шелк/ черный каркас
Кресло пластиковое Doga, капучино
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди