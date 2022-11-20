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Стол Лофт Chuck - фото 1Стол Лофт Chuck - фото 2

Стол Лофт Chuck

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм
  • Цветбронза
  • Страна изготовленияРоссия

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