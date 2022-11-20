Характеристики товара
Описание
Экономичная мебель для персонала создаст в любом офисе необходимые рабочие зоны на минимальном пространстве.
В данную комплектацию входит:
Стол письменный 120*73*76 см - 2 шт
Перегородка для столов 60*25-45 см - 2 шт
Тумба подкатная 45*44*60 см - 2 шт
прозр. Шкаф офисный 77*37*200 см - 1 шт
Шкаф для одежды 77*37*200 см - 1 шт
Стеллаж офисный 77*37*123 см - 1 шт
Стеллаж угловой 37*37*123 см - 1 шт
Антресоль 77*37*38 см - 2 шт
Основные характеристики
- Вес317 кг
- МатериалЛДСП
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1250 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки2020 мм
- Объём упаковки1.92 м3
- Вес упаковки317 кг