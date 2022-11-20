Характеристики товара
Описание
Данный стол станет прекрасным выбором для владельцев компьютерных клубов и интернет-кафе. Он спроектирован с учётом всех особенностей данных заведений. Высокие и широкие боковые опоры одновременно служат стенками, которые закрывают монитор пользователя от нежелательных взглядов соседей, а системный блок может легко установиться в закрывающийся ящик.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина800 мм
- Глубина700 мм
- Толщина столешницы16 мм
- Вес30 кг
- МатериалЛДСП
- Цветкоричневый, бордовый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки100 мм
- Высота упаковки1230 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки30 кг