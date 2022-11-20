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Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый - фото 1

Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, серый

6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мебель для офиса станет прекрасным решением для желающих получить хорошее оснащение своего офиса за минимальные деньги. Гарнитур этого комплекса не ограничивается стандартными элементами, а позволяет создать многофункциональные рабочие места на малых площадях благодаря высокой эргономики изделий.

В данную комплектацию входит:

Стол угловой левый/правый - 2 шт

Тумба приставная - 2 шт

Экран - 1 шт

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина3200 мм
  • Глубина1650 мм
  • Вес131 кг
  • МатериалЛДСП
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1620 мм
  • Высота упаковки1220 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.63 м3
  • Вес упаковки131 кг

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