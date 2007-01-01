Характеристики товара
Описание
Стол рабочий Бразил.Лёгкий рабочий стол стол для современных жилищ. Легко заменит туалетный стол в спальне, или игровой компьютерный стол в гостиной. Стол из экологичных и натуральных материалов, и поэтому отлично подойдёт для детской.Опоры стола выполнены из натурального дерева высокой плотности - берёзы. В этой коллекции столешницы выпускаются в вариациях - МДФ со шпоном, либо МДФ с покрытием эмалью (производство - Италия)Изготавливается на заказ в любом оттенке и широкой гамме размеров. За счёт высокой степени кастомизации подойдёт в любой интерьер.
Габарит упаковки140/65/15
Габарит упаковки 265/20/13
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1050 мм
- Ширина470 мм
- Высота780 мм
- Вес17 кг
- Цветорех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет