Стол рабочий Бразил, без розеток, на заказ
38 390
Стол рабочий Бразил, без розеток, на заказ

Артикул: CH-084-527
Основные характеристики
  • Длина1050 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес17 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол рабочий Бразил.Лёгкий рабочий стол стол для современных жилищ. Легко заменит туалетный стол в спальне, или игровой компьютерный стол в гостиной. Стол из экологичных и натуральных материалов, и поэтому отлично подойдёт для детской.Опоры стола выполнены из натурального дерева высокой плотности - берёзы. В этой коллекции столешницы выпускаются в вариациях - МДФ со шпоном, либо МДФ с покрытием эмалью (производство - Италия)Изготавливается на заказ в любом оттенке и широкой гамме размеров. За счёт высокой степени кастомизации подойдёт в любой интерьер.

Габарит упаковки140/65/15

Габарит упаковки 265/20/13

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  • Цветорех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

