Характеристики товара
Описание
Стол рабочий Конкиста.Классический кабинетный стол для делового человека. Стол из экологичных и натуральных материалов, и поэтому отлично подойдёт не только для кабинета, но и для спальни (как туалетный стол) и для детской.Изготавливается на заказ в любом оттенке и широкой гамме размеров. За счёт высокой степени кастомизации подойдёт в любой интерьер.
Габарит упаковки140/65/15 см
Габарит упаковки 265/20/13
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина800 мм
- Высота750 мм
- Вес80 кг
- МатериалМДФ, дерево, шпон
- Цветорех
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет