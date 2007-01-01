Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол рабочий Конкиста Венге, Венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стол рабочий Конкиста Венге, Венге
105 290
Стол рабочий Конкиста Венге, Венге - фото 1

Стол рабочий Конкиста Венге, Венге

Артикул: CH-084-526
Основные характеристики
  • Длина1600 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес80 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стол рабочий Конкиста.Классический кабинетный стол для делового человека. Стол из экологичных и натуральных материалов, и поэтому отлично подойдёт не только для кабинета, но и для спальни (как туалетный стол) и для детской.Изготавливается на заказ в любом оттенке и широкой гамме размеров. За счёт высокой степени кастомизации подойдёт в любой интерьер.

Габарит упаковки140/65/15 см

Габарит упаковки 265/20/13

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • МатериалМДФ, дерево, шпон
  • Цветорех

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
