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Настоящее фото товара Стол Resende, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Resende, серый
47 оценок
30 390
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Стол Resende, серый

Артикул: CH-031-993
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

СОВРЕМЕННЫЙ РАЗДВИЖНОЙ СТОЛ - благодаря лаконичному дизайну будет прекрасно смотреться в вашей столовой. Его быстро и просто разложить, чтобы всем приглашенным хватило места. Современный стиль позволяет добавить стол в любой дизайн дома, кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.

ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Изделие оснащено простым раздвижным механизмом бесцаргового типа. В собранном виде по центру столешницы имеется стыковочный шов. Выдвижную часть необходимо хранить отдельно. Для того, чтобы разложить стол, нужно:
1.Раздвинуть в стороны обе половинки столешницы.
2. Затем достать центральную часть и вставить ее в пазы.
3. После чего сдвинуть назад боковые половинки до характерного щелчка. Это значит, что все части конструкции зафиксировались в правильном и неподвижном положении.
При таком способе раскладки длина сола меняется с круглой на овальную и увеличивается от 1000 мм до 1400 мм.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Прочная столешница из МДФ 22 мм со слоем декоративного пластика HPL 1,2 мм. Надежное металлическое основание окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы 50х25 мм толщиной 1,2 мм.
В сложенном состоянии стол умещает 4 человека, а в разложенном до 6 человек.
Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка до 50 кг.

ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА
Необычный дизайн ножек не только добавляет в интерьер ломаных линий, но и позволяет сэкономить пространство для ног. Выпуклый рисунок натурального камня на столешнице отлично дополнит классический интерьер обеденной зоны.

ПЛОСКАЯ УПАКОВКА
Стол разборный и имеет плоские раздельные упаковки для столешницы и основания.

ЛЕГКИЙ И ПРОСТОЙ УХОД
Раздвижной стол для кухни неприхотлив в уходе. Возникшие загрязнения протрите влажной, а после чистой сухой тканью, при необходимости можно использовать слабый мыльный раствор. Для хранения и содержания стола не требуются особые условия.

ПОД ЗАКАЗ
Доступны любые цветовые сочетания от 50 штук.

Товарная упаковка состоит из двух транспортных мест!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина1000 мм
  • Высота760 мм
  • Диаметр1400 мм
  • Вес23 кг
  • Материалметалл, пластик, МДФ
  • Цветсерый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки20.60 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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