Характеристики товара
Описание
СОВРЕМЕННЫЙ РАЗДВИЖНОЙ СТОЛ - благодаря лаконичному дизайну будет прекрасно смотреться в вашей столовой. Его быстро и просто разложить, чтобы всем приглашенным хватило места. Современный стиль позволяет добавить стол в любой дизайн дома, кафе, бара, ресторана, офиса, общественных учреждений, залов ожидания и домашних интерьеров. Вы произведете впечатление на любого, кто посетит Ваше заведение или дом.
ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ Изделие оснащено простым раздвижным механизмом бесцаргового типа. В собранном виде по центру столешницы имеется стыковочный шов. Выдвижную часть необходимо хранить отдельно. Для того, чтобы разложить стол, нужно:1.Раздвинуть в стороны обе половинки столешницы.2. Затем достать центральную часть и вставить ее в пазы.3. После чего сдвинуть назад боковые половинки до характерного щелчка. Это значит, что все части конструкции зафиксировались в правильном и неподвижном положении. При таком способе раскладки длина сола меняется с круглой на овальную и увеличивается от 1000 мм до 1400 мм.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ Прочная столешница из МДФ 22 мм со слоем декоративного пластика HPL 1,2 мм. Надежное металлическое основание окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы 50х25 мм толщиной 1,2 мм.В сложенном состоянии стол умещает 4 человека, а в разложенном до 6 человек. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка до 50 кг.
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА Необычный дизайн ножек не только добавляет в интерьер ломаных линий, но и позволяет сэкономить пространство для ног. Выпуклый рисунок натурального камня на столешнице отлично дополнит классический интерьер обеденной зоны.
Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 450 мм
Глубина 450 мм
Высота 450 мм
Вес в упаковке, кг: 20.60
Объем упаковки, м3: 0.091
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина1400 мм
- Глубина1000 мм
- Вес23 кг
- Материалметалл, пластик, МДФ
- Цветсерый, черный