Характеристики товара
Описание
ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Изделие оснащено простым раздвижным механизмом бесцаргового типа. В собранном виде по центру столешницы имеется стыковочный шов. Выдвижную часть необходимо хранить отдельно. Для того, чтобы разложить стол, нужно:
1.Раздвинуть в стороны обе половинки столешницы.
2. Затем достать центральную часть и вставить ее в пазы.
3. После чего сдвинуть назад боковые половинки до характерного щелчка. Это значит, что все части конструкции зафиксировались в правильном и неподвижном положении.
При таком способе раскладки длина сола меняется с круглой на овальную и увеличивается от 1000 мм до 1400 мм.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Прочная столешница из МДФ 22 мм со слоем декоративного пластика HPL 1,2 мм. Надежное металлическое основание окрашено порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из трубы 50х25 мм толщиной 1,2 мм.
В сложенном состоянии стол умещает 4 человека, а в разложенном до 6 человек.
Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка до 50 кг.
ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА
Необычный дизайн ножек не только добавляет в интерьер ломаных линий, но и позволяет сэкономить пространство для ног. Выпуклый рисунок натурального камня на столешнице отлично дополнит классический интерьер обеденной зоны.
ПЛОСКАЯ УПАКОВКА
Стол разборный и имеет плоские раздельные упаковки для столешницы и основания.
ЛЕГКИЙ И ПРОСТОЙ УХОД
Раздвижной стол для кухни неприхотлив в уходе. Возникшие загрязнения протрите влажной, а после чистой сухой тканью, при необходимости можно использовать слабый мыльный раствор. Для хранения и содержания стола не требуются особые условия.
ПОД ЗАКАЗ
Доступны любые цветовые сочетания от 50 штук.
Товарная упаковка состоит из двух транспортных мест!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1400 мм
- Глубина1000 мм
- Высота760 мм
- Диаметр1400 мм
- Вес23 кг
- Материалметалл, пластик, МДФ
- Цветсерый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки20.60 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет