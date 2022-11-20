Товар в корзине. Перейти
Стул Самба, черная рогожка, каркас черный - фото 1Стул Самба, черная рогожка, каркас черный - фото 2Стул Самба, черная рогожка, каркас черный - фото 3Стул Самба, черная рогожка, каркас черный - фото 4Стул Самба, черная рогожка, каркас черный - фото 5Стул Самба, черная рогожка, каркас черный - фото 6Стул Самба, черная рогожка, каркас черный - фото 7Стул Самба, черная рогожка, каркас черный - фото 8

Стул Самба, черная рогожка, каркас черный

Артикул: CH-049-867
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло компьютерное детское УМКА геометрия серый
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия серый
Следующий Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро
Кресло компьютерное детское УМКА геометрия серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветчерный

Стул Самба, черная рогожка, каркас черный — выполненные заказы

Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дубФотография товара Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.Стул Самба, рогожка коричневая, цвет каркаса-сереброФотография товара Стул Самба M, MAKRO 282, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.Стул Самба M, MAKRO 282, цвет каркаса-сереброФотография товара Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро от компании ChiedoCover.Стул Самба, MAKRO 032, подлокотники-лак, цвет каркаса-серебро
Все заказы

Похожие товары

Кресло для посетителей и переговорных черныйНастоящее фото товара Кресло для посетителей и переговорных черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
11

Кресло для посетителей и переговорных черный

В наличии 100 шт.
Кресло для посетителей и переговорныхНастоящее фото товара Кресло для посетителей и переговорных, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
4

Кресло для посетителей и переговорных

В наличии 80 шт.
Стул ткань сетка черная, спинка зеленаяНастоящее фото товара Стул ткань сетка черная, спинка зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
4

Стул ткань сетка черная, спинка зеленая

В наличии 30 шт.
Стул ткань сетка черная, спинка чернаяНастоящее фото товара Стул ткань сетка черная, спинка черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
4

Стул ткань сетка черная, спинка черная

В наличии 118 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
14

Офисное кресло кожзам серый

Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
15

Офисное кресло, ткань Elain желтый

Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
8

Офисное кресло, ткань Elain бежевый

Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
13

Офисное кресло, ткань Elain темно-серый

Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
4

Офисное кресло, ткань Elain синий

Настоящее фото товара Офисное кресло, ткань Elain фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
10

Офисное кресло, ткань Elain фуксия

С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79017
2 150 ₽
19

Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневыйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
31

Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
14

Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя

Стул Хит 20мм - золото, Старт красныйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Старт красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
36

Стул Хит 20мм - золото, Старт красный

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
18

Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09

Стул Орион золотой, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Орион золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
9

Стул Орион золотой, пластиковый

Стул Connor Lux бархат синийНастоящее фото товара Стул Connor Lux бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 500
Оптовая цена
11

Стул Connor Lux бархат синий

Другие товары из разделашкольные ученические стулья
Настоящее фото товара Стул ученический Ламифорка, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
2

Стул ученический Ламифорка, регулируемый

Настоящее фото товара Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе

Настоящее фото товара Стул ученический Асташка, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
11

Стул ученический Асташка, регулируемый

Настоящее фото товара Стул ученический Сош, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
4

Стул ученический Сош, регулируемый

Настоящее фото товара Стул школьный Абзац, нерегулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
12

Стул школьный Абзац, нерегулируемый

Настоящее фото товара Стул школьный Абзац, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
2 440
Оптовая цена
2

Стул школьный Абзац, регулируемый

Стул Самба, бежевый, каркас хромНастоящее фото товара Стул Самба, бежевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
28

Стул Самба, бежевый, каркас хром

В наличии 14 шт.