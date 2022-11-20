Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Цветчерный
Кресло для посетителей и переговорных черный
Кресло для посетителей и переговорных
Стул ткань сетка черная, спинка зеленая
Стул ткань сетка черная, спинка черная
Офисное кресло кожзам серый
Офисное кресло, ткань Elain желтый
Офисное кресло, ткань Elain бежевый
Офисное кресло, ткань Elain темно-серый
Офисное кресло, ткань Elain синий
Офисное кресло, ткань Elain фуксия
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09
Стул Орион золотой, пластиковый
Стул Connor Lux бархат синий
Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Стул ученический Асташка, регулируемый
Стул ученический Сош, регулируемый
Стул школьный Абзац, нерегулируемый
Стул школьный Абзац, регулируемый
Стул Самба, бежевый, каркас хром