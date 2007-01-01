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Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140х60, произведённого компанией ChiedoCover
Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140х60
12 оценок
21 990
Товар в корзине. Перейти
Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140х60 - фото 1Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140х60 - фото 2Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140х60 - фото 3Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140х60 - фото 4Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140х60 - фото 5

Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140х60

Артикул: CH-084-049
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота722 мм
  • Толщина столешницы22 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эргономика и функциональность каждый день

Стол с электроподъемником — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря встроенному мотору, вы можете легко регулировать высоту рабочей поверхности от 72,2 до 117,2 см, выбирая положение сидя или стоя в зависимости от задач. Модель подходит для пользователей ростом до 185 см.
Умное управление и безопасность
Удобный контроллер с механическими кнопками обеспечивает точную настройку высоты и надежнее в использовании, чем сенсорные панели. Встроенная память на 3 уровня позволяет сохранить оптимальные рабочие позиции. А система безопасности включает защиту от перегрева, перегрузки и столкновений, а также функцию блокировки от детей ("детский замок"), активируемую одновременным нажатием кнопок «M» + «UP» или «M» + «DOWN».
Качество и дизайн
Столешница размером 140×60 см выполнена из износостойкого ЛДСП с текстурой светлого дерева. Прочное металлическое подстолье в белом цвете обеспечивает устойчивость и выдерживает нагрузку до 70 кг. Толщина столешницы — 2,2 см. Конструкция стола предусматривает 2 ножки и не требует раскладки, делая его идеальным для офисов, рабочих кабинетов и домашних рабочих зон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота722 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Вес25 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка70
  • Цветбелый, светлое дерево
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Вес упаковки28.80 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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