Настоящее фото товара Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ ледяной камень, основание металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол круглый Фризбин D90, столешница МДФ ледяной камень, основание металл черный
27 990
Артикул: CH-081-504
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Фризбин — круглый стол с характером для современных интерьеров. Круглый стол "Фризбин" сочетает в себе лаконичность формы и практичные материалы. Его диаметр 90 см позволяет комфортно разместить за ним до четырёх человек, а высота в 75 см соответствует классическим параметрам обеденных столов, обеспечивая удобство при использовании. Благодаря универсальному размеру, он станет отличным решением для кухни, гостиной или столовой, а также подойдёт для кафе и ресторанов. Столешница изготовлена из HPL, нанесённого на МДФ — материала, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к износу. Такое покрытие не боится влаги, легко очищается и сохраняет свой внешний вид на долгие годы. Поверхность оформлена в оттенке "марроканский камень" — мягкий, светлый тон, который гармонирует с разными стилями интерьера. Центральная металлическая ножка имеет выразительный плиссированный дизайн. Она переходит в широкое опорное основание, придающее всей конструкции устойчивость и визуальную завершённость. Максимальная допустимая нагрузка на стол составляет 100 кг, что говорит о его надёжности даже при активной эксплуатации. Благодаря своей прочности, продуманной конструкции и стильному внешнему виду, стол "Фризбин" станет не только функциональной частью интерьера, но и его акцентом. Он отлично подойдёт для ежедневных семейных ужинов, встреч с друзьями или приёма гостей в общественных пространствах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр900 мм
  • Вес17 кг
  • Материал столешницыМДФ, HPL
  • Цветбелый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1040 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики1040
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

