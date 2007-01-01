Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло
13 оценок
8 290
Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло - фото 1Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло - фото 2

Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло

Артикул: CH-080-466
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота720 мм
  • Диаметр900 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес19.21 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветсветлое дерево
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки1000 мм
  • Вес упаковки21.70 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

