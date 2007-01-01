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Настоящее фото товара Стол Тренто 180х90, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Тренто 180х90
14 оценок
70 590
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Стол Тренто 180х90 - фото 1Стол Тренто 180х90 - фото 2

Стол Тренто 180х90

Артикул: CH-073-429
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота740 мм
  • Материал каркасаалюминий
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота740 мм
  • Материал каркасаалюминий

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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