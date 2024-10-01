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Стол ученический Трент - фото 1

Стол ученический Трент

Артикул: CH-057-535
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота520/760 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл

Отзывы

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