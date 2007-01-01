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Настоящее фото товара Стул Самба, серый, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Самба, серый, с пюпитром
45 оценок
5 89016
6 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 1Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 2Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 3Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 4Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 5Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 6Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 7Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 8Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 9Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 10Стул Самба, серый, с пюпитром - фото 11Видеообзор: Стул Самба - видео 12
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Реальное изображение товара 1 Стул Самба, серый, с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Самба, серый, с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Самба, серый, с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Самба, серый, с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Самба, серый, с пюпитром производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Самба, серый, с пюпитром производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стул Самба, серый, с пюпитром производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Самба, серый, с пюпитром

Артикул: CH-019-174
45 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный стул с металлическим каркасом и пюпитром, который станет отличным дополнением вашего офиса или же учебного пространства. Этот современный стул сочетает в себе элегантный дизайн и комфорт, что делает его идеальным выбором для длительного использования.

Тщательно подобранные пропорции создают эргономичный дизайн, заботящийся о вашем удобстве, а размеры данного стула идеально подойдут для комфортного времяпрепровождения на нем. Стул легко моется и не требует особого ухода.

Особенности:

• Металлический каркас: Прочный и надежный, обеспечивающий долговечность и устойчивость.
• Комфортное сиденье и спинка: Обиты светлой тканью или кожзаменителем, что придает стулу уютный вид и комфорт при сидении.
• Эстетичные подлокотники: Деревянные или похожие на дерево накладки добавляют элемент теплоты и гармонии в общий дизайн.
• Современный стиль: Лаконичные линии и минималистичный подход делают этот стул универсальным решением для различных интерьеров.

Этот стул отлично подойдет как для офисных пространств, так и для проведения конференция, создавая атмосферу комфорта и стиля. Он универсален и долговечен, станет прекрасным приобретением на долгие годы. Добавьте его в свой интерьер и насладитесь качеством и современным дизайном!

Габариты упаковки с пюпитрами:
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 12 кг

в коробке 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулапюпитр
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки1120 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Самба, серый, с пюпитром - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
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