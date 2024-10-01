Характеристики товара
Описание
Стол имеет цельносварное основание в виде двух опорных элементов и перемычки, опоры изготовлены в виде неправильной геометрической формы, основание выполнено из профильной трубы 60*30х1,5мм с помощью лазерного трубореза и лазерной сварки, что позволило исключить из конструкции пластиковые заглушки, при этом для простоты перемещения ученического стола в передней части опоры установлен ролик диаметром 40 мм, а в задней части опоры регулируемый подпятник.
Посередине перемычки имеется конусная посадка для механизма подъема стола, выполненного в виде двух стоек, путем телескопического соединения специального газового лифта с регулировкой хода 240мм. для 3-7гр. роста и усилием не более 200-250Н. Верхняя часть газлифта центрируется конусной посадкой имеющей выносной механизм привода в действие газлифта в виде рычага.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина500 мм
- Высота580/820 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветкрасный, синий, белый