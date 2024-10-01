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Стол ученический Россия - фото 1

Стол ученический Россия

Артикул: CH-057-336
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол имеет цельносварное основание в виде двух опорных элементов и перемычки, опоры изготовлены в виде неправильной геометрической формы, основание выполнено из профильной трубы 60*30х1,5мм с помощью лазерного трубореза и лазерной сварки, что позволило исключить из конструкции пластиковые заглушки, при этом для простоты перемещения ученического стола в передней части опоры установлен ролик диаметром 40 мм, а в задней части опоры регулируемый подпятник.

Посередине перемычки имеется конусная посадка для механизма подъема стола, выполненного в виде двух стоек, путем телескопического соединения специального газового лифта с регулировкой хода 240мм. для 3-7гр. роста и усилием не более 200-250Н. Верхняя часть газлифта центрируется конусной посадкой имеющей выносной механизм привода в действие газлифта в виде рычага.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота580/820 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкрасный, синий, белый

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