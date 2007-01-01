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Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
119 оценок
2 38018
2 874 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный - фото 1Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный - фото 2Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный - фото 3Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный - фото 4Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный - фото 5
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Реальное изображение товара 1 Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный производства ChiedoCover
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Артикул: CH-001-206
119 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный - каркас в цвете СереброСеребро
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Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный - каркас в цвете БелыйБелый
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Индивидуальный заказ

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