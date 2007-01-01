21 590₽
Оптовая цена
Стол мобильный складной ясень шимо, белый, 22 мм, 140*70
В наличии 1 шт.
37 990₽
Стол Апекс 2, дуб коньяк, ЛМДФ
от1 090₽
Оптовая цена
Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр белый
Хит
от1 490₽31
2 150 ₽
Чехол для стола 05, диаметр 80см, высота 110см , черный спандекс
В наличии 240 шт.В пути 40 шт.
28 690₽
Оптовая цена
Тележка Кайнд для перевозки стульев
от5 390₽
Оптовая цена
Стол T-2 барный, высота 70-90см, черный
В наличии 40 шт.
от11 990₽
Оптовая цена
Столик пластиковый журнальный Net Table, горчичный
Хит
от6 690₽16
7 900 ₽
Обеденная группа стол Лидер 1, 2 стула Хит 20мм
20 690₽
Оптовая цена
Стол мобильный складной бук, белый, 22 мм, 120*70
МИНПРОМТОРГ
от4 490₽7
4 790 ₽
Стол Лидер 1, 1500х800, ясень, черный, кромка ПВХ