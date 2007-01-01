Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Диаметр320 мм
- Вес6.8 кг
- Материалгипс
- Цветкоричневый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
