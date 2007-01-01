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Настоящее фото товара Журнальный столик Спэйс, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Спэйс
26 оценок
5 59021
6 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Журнальный столик Спэйс

Артикул: CH-049-492
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота445 мм
  • Вес4.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Спэйс с металлическим основанием с рисунком под мрамор

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина455 мм
  • Высота445 мм
  • Вес4.3 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Материал столешницыМДФ, пластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Вес упаковки4.8 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Габариты упаковки для логистики470
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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