Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Спэйс с металлическим основанием с рисунком под мрамор
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина455 мм
- Высота445 мм
- Вес4.3 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал столешницыМДФ, пластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Вес упаковки4.8 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Габариты упаковки для логистики470
- Изделия стопируютсяНет