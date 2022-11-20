Характеристики товара
Описание
Круглый журнальный столик в современном минималистичном дизайне впишется в любой интерьер.
Столешница выполнена из МДФ и покрыта шпоном из ясеня. Высокие бортики по краям предотвращают падение предметов со столика. Нижняя полка из МДФ с рисунком под мрамор идеально подойдет для хранения книг или журналов. Черный металлический каркас выдерживает нагрузку до 50 кг. Пластиковые подпятники в основании ножек защищают напольные покрытия от царапин и предотвращают скольжение.
Высота столика: 44,5 см. Диаметр: 45,5 см.
Покрытие столешницы: шпон
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Высота445 мм
- Глубина455 мм
- Вес4.3 кг
- Максимальная нагрузка50 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыМДФ, пластик
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки170 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки4.80 кг