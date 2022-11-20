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Столик из массива манго, Сереш

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Столик из массива манго, Малати
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Характеристики товара

Описание

- эксклюзивная многогранная ,форма столешницы

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина55 мм
  • Длина55 мм
  • Вес8 кг
  • Размер52*52*47

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