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Стол журнальный 0874DT, черный, белый - фото 1Стол журнальный 0874DT, черный, белый - фото 2Стол журнальный 0874DT, черный, белый - фото 3Стол журнальный 0874DT, черный, белый - фото 4
NEW

Стол журнальный 0874DT, черный, белый

Артикул: CH-076-474
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота590 мм
  • Диаметр500 мм
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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