Характеристики товара
Описание
Каркас: металл
Столешница: HPL
Большой стол
диаметр - 75 см
высота - 45 см
Маленький стол
диаметр - 55 см
высота - 38 см
Каркас: металл
Столешница: HPL
Большой стол
диаметр - 75 см
высота - 45 см
Маленький стол
диаметр - 55 см
высота - 38 см
Стол Решт для 2-х сотрудников, венге
Стол Решт для 2-х сотрудников, белый
Стол Решт для 2-х сотрудников, коричневый
Стол Решт для 2-х сотрудников, вишня оксфорд
Стол Conti, бежевый глянец
Стол Решт для 2-х сотрудников, серый
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб молочный
Стол Решт для 2-х сотрудников, бук бавария
Стол Решт для 2-х сотрудников, дуб крафт
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, венге
Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые
Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, коричневый
Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, черный
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, белый
Стол угловой Веллингтон с тумбой и экраном, орех итальянский
Стол СКАНДИ раскладной
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Тарелка глубокая Коллаж D22.5
Тарелка глубокая Идиллия-Восток D24
Покрывало PN 220-129
Покрывало PN 220-130
Стеллаж 71
Настольная лампа Bubble Dreams
Обеденная группа Лофт 1
Подстолье Обвязка №40, разборное
Столик кофейный Каноас