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Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас - фото 1Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас - фото 2Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас - фото 3Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас - фото 4Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас - фото 5

Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас

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Характеристики товара

Описание

Каркас: металл

Столешница: HPL

Большой стол
диаметр - 75 см
высота - 45 см

Маленький стол
диаметр - 55 см
высота - 38 см

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Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
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Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас — выполненные заказы

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