Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина600 мм
- Длина600 мм
- Материалдерево
- Материал каркасасталь
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 5
Фуршетная юбка 01
Зажим прозрачный с липучкой
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Секция стульев 03
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден