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Настоящее фото товара Стол Лофт Д8, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лофт Д8
39 оценок
8 000
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Стол Лофт Д8

Артикул: CH-019-787
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота500 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота500 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материалдерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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