Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Ианна С — стильный акцент для современного интерьера
Материалы и цвета. Журнальный столик Ианна С выполнен полностью из прочного металла. Благодаря матовому покрытию он выглядит стильно и современно, легко вписываясь в минималистичные и индустриальные интерьеры.
Дизайн. Лаконичная конструкция с одной центральной ножкой создает ощущение легкости, а закругленные края столешницы делают его безопасным в использовании. Ассиметричная форма основания придает столу динамичность и оригинальность, создавая интересный визуальный эффект.
Функциональность. Столик имеет высоту 42 см и выдерживает нагрузку до 15 кг. Компактные размеры позволяют использовать его как прикроватный, кофейный или вспомогательный столик для размещения книг, напитков или аксессуаров.
Модульность. Журнальный столик Ианна С можно комбинировать с моделью Ианна Л, создавая стильный сет из двух столиков разной высоты. Это отличное решение для зонирования пространства и удобной организации интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина420 мм
- Высота510 мм
- Вес4.35 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Вес упаковки5.2 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики510
- Изделия стопируютсяНет