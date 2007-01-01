Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Ианна С, металл, кораловый, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Ианна С, металл, кораловый
26 оценок
4 99017
5 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Ианна С, металл, кораловый - фото 1Журнальный столик Ианна С, металл, кораловый - фото 2Журнальный столик Ианна С, металл, кораловый - фото 3
Распродажа

Журнальный столик Ианна С, металл, кораловый

Артикул: CH-074-387
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина280 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота510 мм
  • Вес4.35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол барный Лилия, ЛДСП
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Ballet 100*75 серый
Фотография товара Стол обеденный Ballet 100*75 серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Ианна С — стильный акцент для современного интерьера

Материалы и цвета. Журнальный столик Ианна С выполнен полностью из прочного металла. Благодаря матовому покрытию он выглядит стильно и современно, легко вписываясь в минималистичные и индустриальные интерьеры.

Дизайн. Лаконичная конструкция с одной центральной ножкой создает ощущение легкости, а закругленные края столешницы делают его безопасным в использовании. Ассиметричная форма основания придает столу динамичность и оригинальность, создавая интересный визуальный эффект.

Функциональность. Столик имеет высоту 42 см и выдерживает нагрузку до 15 кг. Компактные размеры позволяют использовать его как прикроватный, кофейный или вспомогательный столик для размещения книг, напитков или аксессуаров.

Модульность. Журнальный столик Ианна С можно комбинировать с моделью Ианна Л, создавая стильный сет из двух столиков разной высоты. Это отличное решение для зонирования пространства и удобной организации интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота510 мм
  • Вес4.35 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Вес упаковки5.2 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Габариты упаковки для логистики510
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Подставка под цветы Apriori V, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под цветы Apriori V, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от58 190
Оптовая цена

Подставка под цветы Apriori V, венге/ белый

37
Фотография товара Стол Танами, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Танами, черный , произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Стол Танами, черный

67
Распродажа
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 39047
19 570 ₽Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango, темно-синий, черные ножки

45
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Кофейный стол Бэлла, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Кофейный стол Бэлла

13
В наличии 114 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный стеклянный, 55*55*55, нержавеющая сталь, хром, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
23 390

Стол журнальный стеклянный, 55*55*55, нержавеющая сталь, хром, прозрачный

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол-трансформер Плэйт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-трансформер Плэйт, произведённого компанией ChiedoCover
14 490
Оптовая цена

Стол-трансформер Плэйт

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Журнальный стол Ливия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Ливия, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Журнальный стол Ливия

10
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Кассия 90*90 см светлая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Кассия 90*90 см светлая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
35 8903
36 990 ₽

Журнальный столик Кассия 90*90 см светлая керамика

14
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стол журнальный 0705ДТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0705ДТ, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стол журнальный 0705ДТ

14
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Medley, серый, коричневый античный, произведённого компанией ChiedoCover
18 790

Стол журнальный Medley, серый, коричневый античный

13
В наличии 7 шт.В пути 191 шт.

Другие товары из раздела журнальные столики

Настоящее фото товара Стол журнальный Reina с выдвижными ящиками, Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена

Стол журнальный Reina с выдвижными ящиками, Белый

42
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 19042
42 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Инфлюэнс 60*60 стекло smoke сталь золото

26
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стол журнальный Dream от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Dream, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Стол журнальный Dream

51
Фотография товара Столик для лежака Pop, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик для лежака Pop, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Столик для лежака Pop, коричневый

9
В наличии 3 шт.
Фотография товара Журнальный столик Stone 026-7, керамика черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Stone 026-7, керамика черная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Журнальный столик Stone 026-7, керамика черная

14
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Ианна Л, металл, кораловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Ианна Л, металл, кораловый, произведённого компанией ChiedoCover
7 3903
7 590 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Ианна Л, металл, кораловый

26
В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Ианна С, металл, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Ианна С, металл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 8902
5 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Ианна С, металл, зеленый

26
В пути 40 шт.
Фотография товара Стол журнальный Ретро М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Ретро М, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Стол журнальный Ретро М

8
Настоящее фото товара Стол журнальный Orb, прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 290

Стол журнальный Orb, прозрачный, черный

10
В наличии 4 шт.В пути 618 шт.
Настоящее фото товара Стол журнальный Leviathan, светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
29 490

Стол журнальный Leviathan, светло-голубой

15
В пути 905 шт.

Товар в корзине

Журнальный столик Ианна С, металл, кораловый
Журнальный столик Ианна С, металл, кораловый
4 990
5 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности